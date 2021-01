Ruba il cellulare di una paziente al pronto soccorso: scoperto

I carabinieri della stazione di Barra hanno arrestato per furto aggravato un 22enne di origini sudanesi già noto alle forze dell'ordine. Sono stati allertati da personale di vigilanza dell’ospedale del Mare di Ponticelli, dove il 22enne, nei locali dedicati al triage per i pazienti del pronto soccorso, aveva rubato il cellulare di una paziente in attesa.

Fermato dalla vigilanza prima che potesse allontanarsi, il 22enne è finito in manette ed è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.