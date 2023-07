Inseguimento per le strade del Centro nel cuore della notte: la Polizia a caccia di un giovane

Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Poerio, hanno notato un ragazzo che, con un gesto fulmineo, si era impossessato del borsello di un uomo seduto su di una panchina, per poi darsi a precipitosa fuga.

I poliziotti, scesi tempestivamente dall’auto di servizio, dopo un inseguimento per le vie del centro, lo hanno bloccato in vico del Vasto a Capuana, trovandolo ancora in possesso della refurtiva. Il 30enne, con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo.