Ruba una bici e la nasconde in un'auto (rubata): arrestato sulla statale

Ha rubato prima una bicicletta e, poi, deve aver pensato che con un'automobile sarebbe stato più comodo, così ha rubato anche quella. E' finita male la storia di questo strano ladro, fermato dai carabinieri sulla statale 145 Sorrentina. Il 29enne, di Torre del Greco, era a bordo di una Fiat Stilo appena trafugata e tentava di lasciare la costiera, quando è stato individuato dai militari.

A fregarlo è stato anche il fatto che dal cofano spuntava la bici elettrica, che era stata rubata nel Comune di Sant'Agnello. Quando si è reso conto di essere stato individuato dalle pattuglie, l’uomo ha tentato di fuggire a piedi, abbandonando auto e bici sulla carreggiata. E’ stato bloccato dopo un timido tentativo di resistenza ed è finito in manette. E' stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.