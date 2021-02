Cede tubazione, si allaga strada e si crea voragine: lo stupore degli automobilisti|VIDEO

Una condotta idrica di Acquedotto Campano si è rotta in via comunale margherita, nel quartiere di Chiaiano, provocando l'allagamento della strada. Sul posto si attende l'intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e degli addetti di Acquedotto Campano. Nel punto in cui ha ceduto la tubazione si è aperta una voragine. Possibili disagi potrebbero verificarsi non solo per il quartiere, ma anche per altre zone dell'Area Nord di Napoli.

Strada chiusa per due giorni

"Ancora una volta siamo riusciti ad evitare una strage giusto una tempo...ma quante volte possiamo fare questo c’è bisogno della Sostituzione dell intera tratta", ha dichiarato a NapoliToday Pasquale Di Guida, consgiliere della VIII Municipalità.

L’ufficio tecnico sta predisponendo la chiusura della strada per i prossimi due giorni per permettere l’Acquedotto Campano di intervenire in sicurezza. Purtroppo ci saranno disagi a Mugnano e Marano con la mancanza d’acqua fin quando non finirà la riparazione.