Accoltellato in piazza per aver venduto droga senza l'autorizzazione del clan: fermato un 17enne

Oordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura per i Minorenni, nei confronti di un minorenne napoletano classe 2005 gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso. La misura restrittiva segue quella eseguita lo scorso 13 aprile nei confronti di Giancarlo Avventurato, Vincenzo Della Valle, Emanuele D'Agostino ed Emanuele Ricci, tutti gravemente indiziati per lo stesso reato.

Le indagini, condotte con l’ausilio di attività tecniche di intercettazione telefoniche e ambientali, hanno consentito di ricostruire la dinamica ed il movente del ferimento di Rosario Soriano Esposito, avvenuto ad Acerra il 25 settembre 2021. Il 26enne venne accoltellato in piazza san Pietro di notte, rimanendo ferito gravemente ad un polmone.

Regolamento di conti

Nello specifico, l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo dell’agguato, corroborata dagli esiti delle attività tecniche esperite, ha documentato l’aggressione ai danni di Soriano da parte di cinque soggetti. Il movente del tentato omicidio, sarebbe da ricondurre ad un regolamento di conti nei confronti della vittima, rea di aver venduto sostanza stupefacente senza l’autorizzazione dei vertici del gruppo criminale degli Avventurato, attualmente egemone sul territorio acerrano.