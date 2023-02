Muore soffocato da un boccone di carne: inutili i soccorsi

Dramma in un ristorante di Serino, in provincia di Avellino, dove ha perso la vita un 56enne di Napoli. Rosario D'Ambrosio è stato soffocato da un boccone di carne. Il dramma si è consumato verso le 15,30 di oggi, mentre era a pranzo con amici.

Sul posto, come riporta AvellinoToday, sono giunte tre ambulanze ma, per l'uomo, non c'era più nulla da fare. Sopraggiunti anche i carabinieri per i rilievi del caso. La salma è stata liberata e consegnata alla famiglia per i funerali..