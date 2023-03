Scomparso un dipendente comunale: non si hanno più sue notizie da ore

Preoccupazione a Grumo Nevano per la scomparsa di un dipendente comunale. Si tratta di Rosario Cristiano, 57enne, di cui da diverse ore non si hanno più notizie. A lanciare l'allarme sono stati i familiari che lo circano da due giorni. L'ultima volta è stato visto è stato alle 9 e 15 del 7 marzo al bar della sorella come faceva tutte le mattine.

Quel suo gesto di routine giornaliera è stato l'ultimo atto noto ai familiari che hanno lanciato l'appello. L'ultima volta che è stato visto indossava un cappotto nero, un maglioncino a collo alto e porta gli occhiali da vista. L'uomo è di statura bassa ed esile. La famiglia ha lasciato anche un contatto telefonico a cui rivolgersi in caso di notizie utili: 3476845432.