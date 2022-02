Funerali di Rosa Alfieri, la ragazza uccisa dal vicino di casa: "Non ti dimenticheremo"/FOTO e VIDEO

Rosa Alfieri non c'è più, ma Grumo Nevano non la dimentica. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno riempito la basilica di San Tammaro per rendere l'ultimo omaggio alla 23enne uccisa dal vicino di casa, Elpidio D'Ambra, che l'ha attirata nel suo appartamento, situato nella palazzina di proprietà della famiglia Alfieri, con una scusa, per poi strangolarla. Il 31enne ha poi fatto perdere le proprie tracce prima di essere trovato dalle forze dell'ordine nei pressi dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta.

I genitori di Rosa al funerale

Ad officiare i funerali il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, alle ore 11, con il parroco di San Tammaro, don Carmine, che conosce Rosa da sempre. Tante le persone in piazza e sul sagrato. Tanti sono giovani, molte le donne. È una comunità in lutto per la fine assurda di Rosa Alfieri. "E' uno dei giorni più tristi per la nostra comunità. Stiamo cercando di stare vicini alla famiglia", spiega don Carmine ai nostri microfoni.

Commoventi le parole delle amiche durante il funerale: "Ci siamo sempre fatte forza per restare assieme. Abbiamo condiviso tante cose e pensare che non possiamo farle più ci fa stare male. Non ti dimenticheremo".

D'Ambra, manovale di professione, separato dalla moglie, ha negato che ci sia stata violenza sessuale e ha parlato confusamente di voci che l'avrebbero guidato sino ad uccidere Rosa. Gli esiti dell'autopsia, eseguita ieri, sembrano escludere difatti la violenza sessuale. Il perito, nominato dalla procura di Napoli Nord, ha accertato la presenza di graffi ed ecchimosi sul corpo della giovane, probabilmente causati dalla colluttazione con D'Ambra. Ieri mattina il gip del tribunale di Napoli nord ha confermato l’arresto per il 31enne.

Richiesta perizia psichiatrica

L'avvocato Dario Maisto, che difende D'Ambra, ha richiesto una perizia psichiatrica sul suo cliente, reo confesso. Secondo il legale il 31enne era incapace di intendere e di volere quando ha ucciso Rosa, al termine di una colluttazione.