Terra dei Fuochi, spaventoso rogo serale a Giugliano

Un enorme incendio è scoppiato in serata a Giugliano, in località Ponte Riccio, nei pressi di un campo rom. La notizia è diffusa dalla pagina facebook de La Terra dei Fuochi. La colonna di intenso fumo nero è ben visibile anche da centinaia di metri di distanza. Seguiranno eventuali aggiornamenti. Intanto, proprio per cercare di arginare il preoccupante fenomeno, un gruppo di residenti farà sit in fuori al campo rom di Giugliano, in zona Ponte Riccio. L'appuntamento previsto per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni è in programma sabato mattina, 12 settembre, alle ore 11. "Ogni giorno una scia tossica di fumo dovuto ai continui roghi, questo è il solito panorama", fanno sapere i residenti della zona.



