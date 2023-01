Rocco Hunt al fan operato e bullizzato: "Ti invito al mio concerto con tutta la famiglia"|VIDEO

Rocco Hunt ha raccolto subito l'appello di Lidia Pedrelli, lanciato ieri su NapoliToday, in cui la donna chiedeva all'artista campano di inviare un video a suo figlio Manuel, reduce da una delicata operazione.

L'appello della mamma e il videomessaggio di Rocco Hunt

"Sono una mamma innamorata del proprio figlio. Manuel ha 14 anni e ha subito un'operazione drastica in cui gli hanno asportato il testicolo destro e ne dovrà fare un'altra altrettanto delicata. A scuola è stato bullizzato dopo che sono venuti a sapere dell'operazione. E' un tuo grande fan, sei il suo idolo e si carica con "Arrivano i prof". Anche solo un tuo ciao con un videomessaggio vorrebbe dire tanto per lui", ci aveva scritto Lidia, residente a Mantova.

Rocco Hunt non ci ha pensato due volte, ci ha fatti contattare e ha inviato uno splendido video a Manuel, in cui lo incoraggia, "stai tranquillo che i bulli sono coloro che non faranno niente nella vita", invitandolo poi con tutta la sua famiglia al concerto in programma all'Arena Flegrea il 5 luglio a Napoli.

"Ti ringrazio di cuore Rocco. Ti adoro", la risposta di un emozionatissimo Manuel.