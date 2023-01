L'appello di una mamma a Rocco Hunt: "Mio figlio ha subito una brutta operazione. Il suo sogno è incontrarti"

Lidia Pedrelli, residente a Mantova, lancia un appello da NapoliToday a Rocco Hunt, artista campano idolo di suo figlio. Recentemente il 14enne ha subito una brutta operazione e gli farebbe piacere entrare in contatto con l'artista.

"Sono una mamma innamorata del proprio figli. Voi forse avrete modo di raggiungerlo ... io son mesi che ci provo ovunque...Rocco ti devo chiedere un favore che a te non costa nulla ma per mio figlio sarebbe un regalo preziosissimo. Ha 14 anni ed è un tuo grandissimo fan . Il 20 dicembre 2021 ha subito un'operazione drastica in cui gli hanno asportato il testicolo destro ... già questa è una cosa devastante per tutti figurarsi per un ragazzino. A scuola è stato bullizzato dopo che sono venuti a sapere dell'operazione. Il 27 giugno è stato rioperato per fissare il testicolo sinistro per scongiurare problemi futuri di impotenza e sterilità. Come ben potrai immaginare è giu di morale e dato che ti adora volevo chiedervi se potevi fargli un saluto ... anche solo un CIAO per lui vorrebbe dire tantissimo. Ha fatto gli esami di terza media e tu non sai quante volte ha visto 'ARRIVANO I PROF' per darsi la carica ... quella canzone la sa tutta e per lui sarebbe fantastico poterla cantare con te .. sei il suo idolo e quando canta le tue canzoni lui è sereno. Volevo anche chiederti se in futuro farai un concerto a Mantova o limitrofi perché lo porterei al volo ... che sia chiaro pagando ... non sto cercando scappatoie né voglio impietosirti ... son solo una mamma innamorata di suo figlio... Se non potrai incontrarlo mi basterebbe anche che tu gli mandassi un videomessaggio ... per lui vorrebbe dire tantissimo"