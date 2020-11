Coronavirus, positivo Rocco Barocco: è ricoverato all'Ospedale del Mare

Rocco Barocco, il noto stilista 76enne napoletano, è risultato positivo al Coronavirus. E' ricoverato in sub-intensiva al Covid Center dell'Ospedale del Mare, dove è sottoposto da alcuni giorni ad una terapia con l'ossigeno, a causa di difficoltà respiratorie.

Le sue condizioni però sono in miglioramento. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto dal mondo della moda e non solo per Rocco Barocco.

Nato come Antonio Muscariello, oggi è uno dei più affermati stilisti italiani e il suo marchio è conosciuto ed esportato in tutto il mondo.