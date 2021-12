Morte Renato Scarpa, Saviano: "Teatro e cinema perdono un artista vero"

"Qualche anno fa, al Piccolo di Milano, durante una pausa dalle prove di uno spettacolo, ero seduto al caffè del teatro. A un certo punto si avvicina un signore distinto, che in modo molto discreto fa per presentarsi. Alzo lo sguardo. Con quel cappotto è proprio il Dott. Cazzaniga che ho visto decine di volte in Così parlò Bellavista. Eppure esclamo spontaneamente "Robertino!", ricordando il giovane che Troisi cercava di salvare. Quanto mancherai Renato Scarpa, il Sergio di Un Sacco bello, il telegrafista de Il Postino, e poi tanto meraviglioso teatro. Attore di cesello, impegno, coraggio. Il teatro e il cinema perdono un artista vero. E che fossi di animo buono è un così raro valore che voglio celebrarlo, anche a costo di sembrare retorico", scrive su Facebook Roberto Saviano sulla morte di Renato Scarpa.

Lunga filmografia

Si è spento, all'età di 82 anni, l'attore, nella sua abitazione a Monteverde. Scarpa è il protagonista di una delle scene più indimenticabili della filmografia di Massimo Troisi: fu lui infatti ad interpretare, in Ricomincio da tre, il "complessato" Robertino. A Scarpa si associa un altro personaggio iconico nella cinematografia partenopea, il Cazzaniga di Così parlò Bellavista.