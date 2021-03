Saviano e la foto dal letto di ospedale: "Intervento riuscito"

"Grazie a tutti per i tanti messaggi ricevuti, per la vostra vicinanza e il vostro affetto, cose che ho imparato a non dare mai per scontate. Intervento fatto!". Così lo scrittore Roberto Saviano saluta i suoi follower sui social, postando una sua foto in bianco e nero dal letto d'ospedale dove si trova a causa di un intervento chirurgico cui si è dovuto sottoporre.

Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dall'autore di Gomorra.

Il suo problema, reso pubblico già qualche giorno fa, erano delle coliche renali. "Si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni", aveva scritto, per poi specificare: "*Merdi, definizione con cui si identificano (indipendentemente dal genere) l’uommene ’e merda".