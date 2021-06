Saviano contro Salvini e Meloni: "Non c'è nessuna invasione di migranti. Le Ong sono ambulanze del mare"

"Possiamo ancora tollerare che Giorgia Meloni e Matteo Salvini continuino a mentire? Che continuino a mentire in modo così infame? Non c’è nessuna invasione. Le Ong non sono trafficanti, ma sono ambulanze del mare! Questi due bugiardi manipolano le notizie, riportano qualsiasi informazione riguardante atti criminali commessi da immigrati, da “extracomunitari”, a quale scopo? Non è forse per farli apparire tutti pericolosi, tutti delinquenti? Non è forse per far risaltare i loro gesti sbagliati quando ci sono - e ci sono, ma per tutti, anche per gli italiani - al solo scopo di creare un’emergenza che non c’è? Per dire che l’insicurezza e il crimine sono commessi con maggiore incidenza da chi ha la pelle nera? E non è razzismo questo? Se provassimo a fare la stessa campagna malata con i meridionali, il risultato sarebbe lo stesso. Ma la strategia è chiara e evidente: farci credere che il problema sono i migranti e che Salvini e Meloni ci proteggeranno. Questa non è politica democratica. Per questo non dobbiamo dargli mai pace e continuare a smontare una per una le loro bugie", afferma in un video Roberto Saviano.

Lo scrittore napoletano nella sua invettiva si scaglia contro i due politici di Destra accusandoli di fomentare il clima d'odio contro gli immigrati in Italia.