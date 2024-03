Ritrovato senza vita nel salotto buono della città: Robert era un noto artista di strada

Purtroppo è stato ritrovato senza vita Robert Birladeanu, l'uomo di origine rumena scomparso a Napoli da oltre una settimana. Il suo corpo è stato rinvenuto nel quartiere Chiaia. Robert era molto noto a Napoli come artista di strada: girava, infatti, per le strade del centro - accompagnato da un amplificatore - e allietava tutti con le sue canzoni.

La notizia è stata diffusa via social sui canali del programma "Chi l'ha visto?". Il cadavere del musicista era stato rinvenuto il giorno successivo alla scomparsa, ma solo nelle ultime ore è stato identificato. "Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo che girava cantando con il suo amplificatore nel centro storico di Napoli, che dal 22 febbraio non era tornato nel suo alloggio. È suo il corpo ritrovato il giorno dopo nel quartiere Chiaia. Condoglianze ai familiari che avevano pubblicato per lui un appello sul sito e i social di “Chi l’ha visto?”", si legge nel post.