Ferrari rubata e rivenduta a prezzo stracciato: coinvolta anche una società di Napoli

Una Ferrari comprata a Napoli, 'immatricolata' a Livorno e fermata a Milano prima di essere trasportata in Germania da due cittadini lituani: destinatario un fantomatico bielorusso. Tutto con documenti falsi al presunto compratore che avrebbe acquistato la fuoriserie - verosimilmente rubata - per una cifra irrisoria rispetto al reale valore. La vicenda ha portato al fermo di polizia di un 38enne e un 25enne gravemente indiziati del reato di ricettazione.

Sono stati fermati, come racconta MilanoToday, nel pomeriggio dello scorso giovedì 7 marzo a Sesto San Giovanni dagli agenti delle volanti, insospettiti dalle manovre di caricamento del veicolo fissato con delle cinghie su un carrellino e agganciato a un pick-up. I due fermati hanno raccontato di essere dipendenti di una ditta di trasporti lituana e di essere stati incaricati di recapitare la Ferrari in Germania.

A seguito di approfondimenti è emrsa tutta una serie di incongruità, alcune delle quali ancora da accertare, che hanno infine portato anche al sequestro del mezzo. La carta di circolazione, infatti, era stata compilata su un foglio in bianco rubato alla motorizzazione civile di Livorno nel 2016, mentre l'atto di compravendita rimandava sì a una società di pratiche auto di Napoli ma al cui indirizzo corrisponde un'agenzia di viaggi. Improbabile, poi la cifra per l'acquisto: 90mila per un'auto che da listinmo costa circa 320mila euro.

Inoltre, il numero del telaio e i dati della Ferrari erano stati clonati da una fuoriserie identica in vendita proprio nei pressi di Sesto San Giovanni, dove l'auto è stata intercettata. Raccolti tutti gli elementi e formulata l'ipotesi di furto dell'auto per una successiva rivendita all'estero, i due lituani sono stati fermati dagli agenti di Polizia e dai carabinieri giunti in supporto. A stabilire la provenienza dell'auto, saranno i tecnici di Maranello che raccoglieranno i dati dal motore della Ferrari.