Aggressione nella movida ischitana, un'altra denuncia: "Furono crudeli"

I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno individuato e denunciato il terzo uomo ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta in danno di un 24enne nella prima mattinata dello scorso 4 agosto sulla Riva Destra del Porto, una delle aree di movida più note dell’Isola. Si tratta di un 21enne dell’isola, che in concorso con altri due giovani già denunciati alcuni giorni fa, aveva partecipato alle violenze. Nei giorni scorsi i militari avevano già denunciato un 32enne napoletano e un 23enne ischitano.



Dalle immagini di videosorveglianza è emersa la crudeltà dei tre autori - spiegano dal Comando Provinciale dei carabinieri. I tre per futili motivi si sono scagliati violentemente e ripetutamente con pugni e calci nei confronti della vittima, facendola cadere più volte a terra e continuandola a colpire. Il peggio è stato evitato solo grazie all’immediato intervento di altre persone e dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Il giovane rimediò sette giorni di prognosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.