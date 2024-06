Scomparso da Ischia, Antonio è stato ritrovato dopo 5 giorni a Napoli: le sue condizioni

Antonio De Luca è stato ritrovato. Il 35enne di Ischia era scomparso dallo scorso venerdì. L'ultima volta era stato avvistato su un aliscafo che da Ischia era diretto a Napoli e sul quale viaggiava con Sole, il suo amato cane.

Solo quest'ultimo, però, era stato ritrovato nei pressi della chiesa del Carmine, vicino a piazza Mercato a Napoli. Preoccupati, i familiari avevano lanciato un appello per ritrovarlo che in poche ore diventò virale.

Antonio è stato ritrovato questa mattina, sempre nei presi di piazza del Carmine. Era in stato confusionale ed è stato trasportato all'ospedale del Mare per accertamenti. Il padre e la sorella, come riporta Ischia Press, si sono messi subito in viaggio verso Napoli per riabbracciarlo.