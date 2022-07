Macabra scoperta in chiesa: ossa umane ritrovate in sagrestia

Macabra scoperta a Boscoreale nella chiesa Sant’Antonio da Padova. Nel corso di alcuni lavori di tinteggiatura, due operai e alcune suore hanno ritrovato delle ossa umane dietro ad un mobile della sagrestia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando sul singolare ritrovamento.

Anche la Procura di Torre Annunziata, come informa Il Mattino, vuole vederci chiaro ed è per questo che è stata aperta un'inchiesta. Dopo aver ricomposto e recuperato le poche ossa ritrovate (tra cui un femore, parte dell’anca e alcune costole) è stato disposto l'esame dei tessuti per capire il sesso della persona al quale quelle ossa appartengono e quanti anni hanno quelle stesse ossa.