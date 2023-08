Sospiro di sollievo per Nadia: la giovane è stata ritrovata

Sospiro di sollievo a Palma Campania dove da oltre 24 ore non si avevano notizie della giovane Nadia Gharib. La ragazza, come informano i Carabinieri, è stata ritrovata e sta bene.

La sua scomparsa era stata denunciata sui social dalla sorella Sofia. Queste le sue parole, diventate subito virali"Rifaccio l'appello a tutti e condividete come state facendo sono passate più di 24 ore QUALCUNO LA VISTA? si è allontanata da via Trieste alle 23e56 circa della notte dell'8 dirigendosi verso via cimitero. Aveva capelli legati, top nero a bretelle sottili pantalone nero largo e scarpe con sfondo bianco e colorate della nike, ha diversi tatuaggi sul braccio destro e uno visibile dietro il collo il continente africano con lo sfondo del leone si chiama Nadia chiunque abbia notizie chiami il 112 o mi contatti su Facebook".