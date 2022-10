Maria è stata ritrovata: non si avevano sue notizie da due giorni

È stata ritrovata ad Aversa Maria, la donna di 46 anni, residente a Casalnuovo, scomparsa dall’ospedale di Frattamaggiore dove era in attesa di ricovero. La donna, come riporta TeleClubItalia, era in stato confusionale, presso un distributore di carburanti della città casertana.

Le sue condizioni di salute sono buone e, al momento, è ricoverata presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Aversa. Di lei si erano perse le tracce dallo scorso martedì. Maria era arrivata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore poi, improvvisamente, si era allontanata senza avvisare nessuno.

I familiari, preoccupati, hanno subito lanciato l’allarme, denunciando alle forze dell’ordine la sua scomparsa. Il caso è finito anche su Rai3 a “Chi l’ha visto?”. Nel corso della puntata di ieri sera la famiglia di Maria ha rivolto un appello. Dopo giorni di ansia e di preoccupazione, però, è arrivata la bella notizia.