È stata sua madre a rassicurare tutti, in queste ore, con un messaggio pubblicato sui social: "Lisa has been found she is safe police and medical staff are checking her now will update later just wanted to say she is safe". Ovvero: "Lisa è stata trovata, è al sicuro e personale sanitario la sta visitandola. Darò ulteriori aggiornamenti più avanti, intanto voglio solo dire che è salva".

Lisa Cairns è la turista scozzese che era scomparsa da Mergellina, dove alloggiava con il papà, la sorella e la mamma. Quarantaquattro anni di Dundee, non dava notizie di sé. La donna ha diversi problemi di natura psichiatrica e assume farmaci, quindi i familiari erano particolarmente preoccupati di averne perso le tracce.

La vicenda si è per fortuna conclusa positivamente.