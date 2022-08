La giovane Imma è stata ritrovata: non si avevano sue notizie da ieri

Imma Bracciale è stata ritrovata e sta bene. La 15enne era scomparsa da Castellammare di Stabia dalla giornata di ieri. La giovane, fanno sapere i familiari, è stata intercettata dai carabinieri di Scampia. Imma ha prima avvertito la madre e poi è stata portata in Questura per alcuni accertamenti.

La giovane si era allontanata dalla sua abitazione ieri pomeriggio, intorno alle 16, e non aveva dato più sue notizie. Il suo telefono si è agganciato a Napoli, intorno alle 21 di ieri, nei pressi di piazza Garibaldi. Questo fa pensare che la 15enne abbia raggiunto Napoli con un treno. Non sono chiari i motivi dell'allontanamento e ora sarà lei a raccontare come ha trascorso le ultime 24 ore alle forze dell'ordine.