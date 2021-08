Mamma Giuseppina è stata ritrovata: l'annuncio della sorella

Giuseppina Fusco è stata ritrovata e sta bene. Per più di quattro giorni non si hanno avuto notizie della mamma di Boscoreale. Famiglia in ansia, soprattutto i suoi quattro figli. Il caso - per il quale sono stati lanciati diversi appelli social - è stato denunciato ai carabinieri che hanno cercato di fare luce sulla vicenda.

Si pensa che possa trattarsi di un allontanamento volontario, come trapela anche da un post della sorella: "Buonasera a tutti comunque si è fatta sentire ha detto "sta bene" vuole stare da sola".

Uno degli ultimi appelli, proprio della sorella, recitava: “Se non vuoi farti rintracciare da noi - scrive un'amica - torna da tuo figlio Dylan, che piange e non vuole mangiare da due giorni e non dorme. O fatti sentire con una chiamata sul telefono e fai sentire la tua voce almeno per il piccolo”.