Ritrovata l'auto rubata a don Luigi Merola, ma è ancora caccia aperta ai malviventi

Nella notte tra il 23 il 24 aprile, a Marano di Napoli, era stata rubata l’autovettura della Fondazione “A’ voce d’è creature”, creata e gestita da Don Luigi Merola; il veicolo era stato asportato dall’interno del parco dove risiede il noto prete “anticamorra”.

In particolare, la polizia, a seguito di attività info-investigativa, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti e agli elementi forniti da don Luigi in sede di denuncia, sono riusciti a ricostruire il probabile percorso effettuato dai malviventi dopo la consumazione del delitto, ipotizzando che molto probabilmente l’auto poteva trovarsi nel quartiere Scampia.

Pertanto, gli agenti hanno svolto vari servizi di osservazione, percorrendo in modo capillare le strade della zona; così, nel pomeriggio di ieri, gli operatori hanno ritrovato la vettura in via Oliviero Zuccarini restituendola a don Luigi Merola che si è vivamente complimentato per il loro operato. Le indagini proseguono serrate per individuare gli autori del furto.