Esce per una passeggiata e si perde, paura per una donna a Ischia

Era pomeriggio e lei, 72enne uscita di casa per una passeggiata, non aveva fatto ritorno. Ore di apprensione a Ischia per una famiglia del posto. L’anziana aveva lasciato la propria abitazione per approfittare di un po’ di refrigerio nei sentieri del Monte Epomeo ma non era rientrata dopo il calare del sole.

Il marito, 78enne, si è presentato di notte nella stazione dei carabinieri di Ischia per chiedere aiuto. La “macchina delle ricerche” è partita immediatamente e i militari di Ischia e di Barano insieme ai colleghi forestali di Casamicciola hanno controllato tutti i sentieri del bosco con la preziosa collaborazione della protezione civile e di alcuni volontari.

L’apprensione era tanta anche perché la 72enne ha dei problemi di salute. Le ricerche si sono focalizzate nell’ultima posizione individuata sul cellulare della donna dalla centrale operativa dei carabinieri di Napoli.

Alla fine il ritrovamento: erano circa le 2 quando i carabinieri forestali di Casamicciola Terme hanno trovato la donna che vagava disorientata. La signora fortunatamente sta bene ed è stata affidata ai familiari.