Scomparsa da inizio gennaio: Annamaria ritrovata a Napoli

Lieto fine per la 46enne, individuata grazie ad un equipaggio del 118

Scomparsa dalla Sicilia, è stata ritrovata a Napoli. Storia a lieto fine per Annamaria Bombaci, 46 anni, della quale non si avevano più notizie da circa venti giorni. La donna, residente a Lentini, è stata individuata grazie ad un equipaggio del 118, durante un intervento.

"La Postazione 118 degli incurabili viene allertata per caduta in strada a Via Nuova Poggioreale, una volta giunti sul posto l’equipaggio soccorre e riconosce Annamaria Bombaci, scomparsa da Lentini (Sicilia) l’8 gennaio. Il tutto grazie alla soccorritrice dell’equipaggio, assidua spettatrice della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” che ha subito collegato il nome alla fisionomia ed ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che li hanno raggiunti al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. Una storia a lieto fine che ci riempie il cuore", commenta sui social l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.