Il Tar Campania: “Dal 1 febbraio le superiori tornino in classe. La Regione si organizzi”

Il 1° febbraio 2021 è la "deadline per il rientro in presenza della percentuale minima-massima degli studenti delle scuole secondarie superiori". Entro quella data quindi la Regione Campania dovrà predisporre "le misure attuative e proattive individuate dal Dpcm" per "l'effettiva e sostenibile fruibilità dei servizi scolastici in presenza", vale a dire la definizione delle percentuali minime e massime di studenti frequentanti in presenza gli istituti di istruzione secondaria superiore e le misure di sostegno al trasporto pubblico per consentire la mobilità scolastica in presenza.

È quanto si legge nella pronuncia della quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abbruzzese, con la quale viene accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro le ordinanze del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che però non vengono immediatamente sospese proprio perché al momento, si legge, "non vi sono evidenze circa l'effettivo apprestamento delle necessarie misure".