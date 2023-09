Un guasto, poi l'incendio: giornata di passione per chi viaggia in treno tra Roma e Napoli

Giornata difficile per chi ha viaggiato tra Napoli e Roma via treno, quella di oggi. Per due eventi separati tra loro, un guasto e un incendio, ci sono stati numerosissimi ritardi.

I disagi sono iniziati intorno alle 11, quando un guasto ha rallentato i treni Alta Velocità in direzione Napoli prima di 20 minuti circa, poi addirittura di un’ora. I tecnici sono intervenuti e alle 13.55. Trenitalia ha fatto sapere che i problemi erano stati definitivamente risolti.

Un ulteriore problema si è però verificato poco dopo, sulla Linea Roma - Napoli via Formia: la circolazione è stata sospesa a Falciano in direzione Napoli dalle ore 14.35 per la segnalazione di un incendio.

Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi anche considerevoli.