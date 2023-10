Fine settimana da incubo per i pendolari: ritardi per i treni in arrivo da Roma

Pesanti ritardi sulla linea ferroviaria Roma - Napoli via Cassino sono stati registrati per buona parte del pomeriggio di ieri. A determinarli è stato un guasto alla linea elettrica all'altezza del tratto tra Morolo ed Anagni che ha richiesto l'intervento della squadra dei tecnici per la riparazione.

I treni Regionali dalle 17 di oggi hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti: e soli treni R 5837 Roma Termini (16:42) - Caserta (20:20) e R 12718 Frosinone (17:18) - Roma Termini (18:48) hanno registrato ritardi rispettivamente di di 85 e 95 minuti.

Il guasto è stato riparato intorno alle 19.30 e da quel momento la circolazione si è avviata verso il ritorno alla normalità.