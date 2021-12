Treni, vigilia di Natale da incubo: traffico ferroviario in tilt. Cancellazioni e ritardi anche di due ore

Traffico ferroviario in tilt, nella giornata di oggi. I treni ad alta velocità sulla tratta Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria, in entrambe le direzioni registrano infatti ritardi fino a 2 ore per un guasto ad un treno sulla linea Av Roma-Napoli.

Peraltro anche i treni locali risultano in ritardo o hanno subito cancellazioni, questo a causa di un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina.

I ritardi che si registrano, in una giornata in cui molti sono partiti con l'intenzione di ritornare nella loro città per il cenone di Natale, arrivano addirittura ai 120 minuti.