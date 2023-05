Quartieri Spagnoli in lutto per Rita: la sua giovane vita spezzata da un incidente stradale

I Quartieri Spagnoli piangono la perdita di una giovane donna, Rita Scisciotta. La ragazza è deceduta domenica in un drammatico incidente stradale avvenuto al Rione Sanità, mentre era in sella al suo scooter.

Tanti i messaggi sui social nelle ultime ore nel ricordo di Rita. Tra questi quello di Miniera, un vero e proprio simbolo dei Quartieri Spagnoli: "Per una assurda sorte avversa i Quartieri Spagnoli hanno perso questa sua bellissima figlia Rita Scisciotta. Rip".

Un locale della zona, il "Plaza Music Club", ha deciso di annullare un evento musicale in programma questa sera in segno di lutto e di rispetto per la scomparsa della giovane Rita.