Rita De Crescenzo multata: lo sfogo in diretta social

Rita De Crescenzo dovrà pagare mille euro per gli illeciti causati in occasione dell’inaugurazione del suo negozio in via Benedetto Cairoli.

La tiktoker ha mostrato sui social di avere tutte le carte inerenti la presunta autorizzazione all'evento che ha bloccato il traffico a causa della folta presenza di persone.

De Crescenzo nel suo sfogo se la prende con amministratori, forze dell’ordine e assistenti sociali in particolare.