Lutto per Rita De Crescenzo: è morta la mamma

Si è spenta la mamma della tik toker del Pallonetto Rita De Crescenzo. L'annuncio arriva sulla pagina social della donna.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di follower e amici. Non si conoscono al momento i motivi del decesso della madre di Rita De Crescenzo.

L'influencer nelle scorse ore era stata travolta dalle ennesime critiche per un evento tenutosi sul corso Umberto. De Crescenzo aveva però chiarito di non essere scesa da un'ambulanza per l'inaugurazione di un negozio e di essere sempre criticata anche quando non lo merita.