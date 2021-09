Malore per Rita De Crescenzo: le condizioni della tiktoker napoletana

La nota tiktoker Rita De Crescenzo, famosa per i suoi video trash, ha ieri accusato un malore in strada suscitando la preoccupazione dei suoi numerosi fan. Intorno all tarda mattinata di ieri la donna è stata soccorsa dal personale del 118 in via Pessina. I sanitari intervenuti l'avevano trovata in stato di forte agitazione psicomotoria e semi inconsciente.



Viste le urla della donna, attorno a lei si era generato un capannello di decine di persone, dei curiosi, che avevano fatto inconsapevolmente per rendere la situazione ancora più complicata.



Ad intervenire la postazione Crispi con la dottoressa Rossella Di Leva, l’infermiere Antonella Vacca e l’autista Vincenzo Micucci. I medici sono riusciti prima a calmarla, poi a condurla all'Ospedale del Mare per accertamenti. Indaga sulla vicenda anche la polizia. La donna altre volte è stata soccorsa nella sua abitazione del Pallonetto Santa Lucia in preda a crisi simili.



Rita De Crescenzo , conosciuta anche come la "pazzarella", protagonista di molti video, soprattutto musicali, era stata recentemente al centro delle polemiche per il suo "balletto irriverente" col quale aveva preso in giro degli agenti della municipale.