Incontro tra Borrelli e Rita De Crescenzo sul lungomare: ecco cosa è accaduto|VIDEO

Chiarimento sul lungomare di Napoli tra la tik toker Rita De Crescenzo, protagonista nelle ultime settimane di un balletto davanti ai vigili urbani e di una esibizione alla Riviera di Chiaia e il consigliere Francesco Emilio Borrelli, con cui battibeccava sui social su varie questioni.

L'incontro è avvenuto al termine dell’iniziativa di Europa Verde per la Giornata Mondiale degli Oceani che si è svolta all’arenile della Rotonda Diaz di Napoli. "La signora De Crescenzo ha ammesso le proprie colpe sulla questione ormeggi abusivi sul lungomare e ha dichiarato che dal prossimo lunedì 14 giugno gli omaggi saranno spostati alla Rotonda Diaz lì dove ci sono le concessioni per poterlo fare e che saranno pagate le multe per la vicenda del video al Largo Sermoneta. Staremo a vedere se le promesse fatte saranno mantenute. Se uno rispetta le leggi e le regole non avrà mai nessun problema con me, io non faccio battaglie per questioni personali. Chi vive nella legalità sarà considerato un semplice cittadino, un vero cittadino napoletano", ha spiegato il Borrelli.