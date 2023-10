Rita De Crescenzo in difesa di Tony e Tina arrestati: è pioggia di critiche | VIDEO

Non poteva mancare la solidarietà di Rita De Crescenzo, famosa tiktoker, a Tony Colombo e moglie dopo l'arresto di questi ultimi avvenuto ieri.

Attraverso i suoi canali social De Crescenzo si è detta vicina ai suoi amici e ha accusato chi li critica: “È successa questa disgrazia a Tony e Tina, smettetela di godere sulle disgrazie degli altri. Oggi è successo a loro, domani può succedere a noi o ad un nostro figlio”.

Non sono poche però le persone che, tra i messaggi, l'hanno pesantemente criticata. Qualcuno scrive: “Vuole sapere le disgrazie? Mio marito non lavora da luglio io sono malata adesso anche la polmonite ma non ho i soldi per fare gli esami. Ma per piacere”. O ancora: “La disgrazia è stata la morte improvvisa di Misterpellapazzo. A te può succedere, alle persone oneste non capita”.

Sul social network sono diversi i video di personaggi più o meno noti che stanno prendendo le parti della coppia, ieri finiti in carcere insieme ad altre 25 persone tra le quali figura anche Vincenzo Di Lauro, figlio del boss della camorra Paolo Di Lauro.