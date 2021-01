I ristoranti riaprono per due giorni: "Acqua che non toglie sete, ma che sia d'auspicio"

Ristoranti aperti per due giorni, un antipasto, sperano i titolari, di un ritorno a una parvenza di normalità dal giorno 11. Questa mattina, sono stati in pochi ad aver provato l'ebbrezza di sedersi di nuovo a un tavolino di un locale. Su Lungomare, la metà dei ristoranti non ha riaperto. Chi, invece, ha deciso di riaccendere l'interruttore lo ha fatto più per buon auspicio che per reale convenienza economica perché, come spiegano al microfono di Napolitoday, riaprire per 48 ore infrasettimanali rappresenta "...acqua che non toglie sete".

La speranza è che venga confermata l'indiscrezione che vede la Campania zona gialla da lunedì 11, così da riprendere il lavoro con una certa continuità. Nel frattempo, i locali richiuderanno per il weekend 8-9 gennaio, quando tutta l'Italia ripiomberà in zona rossa.