ioapro, a Napoli non risultano adesioni. I ristoratori: "Troppo rischioso"

Il grido social #ioapro non sembra aver fatto breccia nei ristoratori napoletani. Annunciata come protesta di dissidenza civile da imprenditori della ristorazione e gestori di bar, #ioapro è stata organizzata in diverse città italia e prevede che i locali restino aperti al pubblico anche dopo le 18, cosa che invece le norme anti-covid impediscono. A Napoli non risultano adesioni. Anche chi, in un primo momento, aveva aderito, ha fatto marcia indietro per la scarsa partecipazione.

"Protesta condivisibile - afferma Massimo Di Porzio della Pizzeria Umberto di via Alabardieri e vicepresidente Fipe - ma decisamente troppo rischiosa. In questo modo, esponiamo il locale a pesanti sanzioni. Non credo che saranno molti a partecipare all'iniziativa. I ristoratori di Napoli useranno la testa". Della stessa lunghezza d'onda il titolare di um bar: "Io condivido la rabbia di chi ha deciso di restare aperto anche dopo le 18. Ma a Napoli stiamo dimostrando ancora una volta che vogliamo seguire tutte le regole che ci vengono imposte".

Polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza hanno pattugliato le strade del centro, invitando i clienti a lasciare i locali all'orario stabilito dal decreto: "Sembra uno Stato di polizia, ci sono decine di uomini delle forze dell'ordine. Non credo sia necessario" il commento di un imprenditore di via Bisignano, a Chiaia.