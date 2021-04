La "prima cena" rovinata dal coprifuoco

Un'emozione vissuta a metà quella della ripartura dei ristoranti anche a cena. Un evento speciale, se si pensa che non accadeva dallo scorso mese di ottobre, prima che la seconda ondata del Covid-19 imponesse nuove restrizioni. Il debutto, però, è stato freddino. Sul Lungomare molti tavoli sono rimasti vuoti e i ristoratori hanno ben chiaro quale sia il problema. "Immaginare di lavorare per il servizio serale con il coprofuoco alle 22 non ha senso. Napoliè una città abituata a cenare tardi, dove le persone finiscono di lavorare alle 20".