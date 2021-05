Dal primo giugno riaprono i ristoranti al chiuso: tutte le regole da rispettare

Boccata d'ossigeno per i ristoratori che non hanno spazi esterni

Dal primo giugno bar e ristoranti potranno riprendere regolarmente l'attività al chiuso, sia con servizio al tavolo che al banco, nel rispetto dell'orario del coprifuoco, quindi con chiusura alle 23:00 fino al 6 giugno ed alle 24:00 dal 7 al 21, quando cesserà il coprifuoco.

Confcommercio Campania ha inviato agli associati tutte le informazioni e le normative da rispettare:

- E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni.

- Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

- Negli esercizi che somministrano pasti, registrare generalità e numero di telefono di almeno un cliente per tavolo, e conservare i dati per 14 giorni

- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi

- Mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani all'ingresso del locale e dei servizi igienici

- Adottare misure per evitare assembramenti all'esterno del locale e delle sue pertinenze

- Esporre un cartello che indica il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente accolti all'interno dei locali

- Il personale ed i clienti dovranno sempre indossare la mascherina; i clienti potranno toglierla solo quando sono seduti al tavolo o durante la consumazione al banco

- favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere