Troppe risse a Pozzuoli nei luoghi della movida: "Non se ne può più"

"Ieri sera si sono verificate delle risse sul lungomare della città. Purtroppo siamo di fronte all'ennesimo episodio increscioso e preoccupante. Ci sono indagini in corso per capire i contorni di ciò che è successo e per cercare di risalire agli autori di queste risse, che oltretutto determinano apprensione e paura tra chi passeggia tranquillamente in città. Davvero non se ne può più: l'avevo sottolineato proprio di recente al prefetto nel corso dell'ultimo comitato per l'ordine pubblico, chiedendo maggiori controlli e un presidio più assiduo del territorio. Solleciterò un intervento alla luce degli ultimi avvenimenti".

E' il post di denuncia su Facebook del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, sulle risse che si sono verificate sabato sera nelle zone della movida flegrea.