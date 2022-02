Rissa tra due famiglie con mazze e bottiglie, i carabinieri cercano di separarle ma finiscono all'ospedale

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al civico 54 di vico paradiso alla salute nel quartiere Materdei, per una rissa con schiaffi e bastoni nella quale erano coinvolte sei persone (cinque incensurate). A contrapporsi due nuclei familiari del medesimo civico per problemi di vicinato.

Sono stati denunciati tutti per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Coinvolte anche due donne. La 40enne tra l’altro era agli arresti domiciliari e proprio per questo motivo è stata denunciata a piede libero anche per il reato di evasione. Sequestrate anche una mazza e una bottiglia.

Tutte le persone coinvolte nella rissa sono state medicate dal personale del 118 ma tutte hanno rifiutato il ricovero. Ad avere la peggio – come spesso accade - chi li ha divisi. I due carabinieri, infatti, sono stati medicati all’ospedale San Paolo con prognosi di 4 e 5 giorni per “contusione arto superiore destro” e “escoriazioni multiple al volto”.