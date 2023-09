Violenta lite in un noto negozio: intervengono i carabinieri

Attimi di tensione ieri sera a Giugliano. Nel cuore della città, in via Roma, sono intervenuti i carabinieri per una lite registrata in una nota attività commerciale.

Come raccontano alcuni testimoni, i militari sono stati allertati per una violenta lite. Tanti i curiosi sul posto, attirati dalle urla. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni per chiarire la dinamica dei fatti. Non sembrano ci siano feriti.