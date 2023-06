Violenta lite in via Roma con coltelli e pistole. Feriti due ragazzi

Violenta lite nel corso della notte tra sabato e domenica nella centrale via Roma, all'angolo con corso Campano, a Giugliano in Campania.

Due giovani, classe 2006 uno e 2004 l'altro, sono arrivati feriti all’Ospedale San Giuliano. Uno dei ragazzi aveva ferite da arma da taglio al torace e alla schiena, l’altro risultava colpito da un proiettile alla gamba destra. Nessuno dei due giovani è in pericolo di vita. Per chiarire cause e dinamica dei fatti stanno indagando gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca