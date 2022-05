Rissa tra senzatetto nel cuore della città: le immagini fanno il giro del web - VIDEO

Rissa tra senzatetto nei giardinetti di via Cesario Console. La zuffa, per fortuna, non ha portato a nesun ferimento, anche grazie all'immediato intervento della Polizia. "Abbandonarli a se stessi non è la soluzione per loro e per la cittadinanza", ha detto ilconsigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la testimonianza.

Il video della rissa, condiviso dallo stesso Borrelli, è diventato subito virale.