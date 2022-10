Maxi rissa nel cuore della città: le immagini finiscono sui social

Nuova rissa nel cuore di Napoli. Questa volta teatro della zuffa è via Cesare Rosaroll. A denunciare il fatto è un residente. "Abito in Via Cesare Rosaroll, ed affaccio anche su via Tristano Caracciolo, una stradina piccola dove si delinque alla luce del giorno, e dove spesso si picchiano e si accoltellano.

Questo che le ho mandato è l’ennesimo episodio di violenza, avvenuto qualche giorno fa' ed alle 20:00.qui siamo in pieno centro, ci vorrebbero più forze dell'ordine, e più repressioni dei crimini. Questa zona (porta Capuana) è diventata invivibile.”, ha scritto in un post.

Le immagini sono subito diventate virali sui social e sono state condivise anche dal consigliere regionale Borrelli che ha raccolto la segnalazione.