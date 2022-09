Rissa dopo il tamponamento: intervengono i vigili (VIDEO)

Lo scontro è avvenuto in via Cesario Console e l'alterco ha coinvolto diverse persone. La municipale, con fatica, ha riportato la situazione sotto controllo

Con il traffico di settembre sono tornati anche i tamponamenti e, di conseguenza, le risse post-scontro.In questo video che sta girando sulla rete nelle ultime ore, è possibile vedere doverse persone arrivare al contatto fisico dopo uno scontro in via Cesario Console. Sul posto, gli agenti della polizia municipale hanno avuto non poche difficoltà a riportare la situazione sotto controllo.