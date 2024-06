A Torre Annunziata rissa con strascino di capelli fuori scuola tra due ragazze. Il filmato risalente ad aprile è spuntato sui social da qualche ora divenendo virale. Prima il diverbio all'uscita da una scuola di Torre Annunziata poi qualche spintone e da un successivo ceffone la lite degenera. Le due contendenti si afferrano per i capelli e si trascinano l’un l’altra per terra mentre il pubblico assiste alla scena e qualcun altro tenta di separarle.

Il video è stato pubblicato dal deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha così commentato l'accaduto: “Sono sempre più frequenti questi spettacoli indegni offerti soprattutto dai giovanissimi” - commenta Borrelli- “Ogni scusa è buona per dar sfogo ai propri barbari istinti e colpire il prossimo. È soprattutto alquanto sconcertante e contraddittorio che certi episodi si registrino dentro e fuori le scuole che dovrebbero essere, per definizione, luoghi atti all’educazione. Educazione alla violenza a quanto sembra, per la quale molti avrebbero diritto alla laurea honoris causa. Molto facile puntare il dito contro gli educatori, ossia il corpo docenti, spesso vittima esso stesso della brutalità e dell’arroganza di alcuni studenti, mentre le colpe dovrebbero essere distribuite equamente tra tutti, Istituzioni comprese. Sono soprattutto le famiglie di questi ragazzi a dover correggere il tiro altrimenti non ci sarà speranza.”